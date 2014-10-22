Донбасс задолжал за газ 5,2 млрд гривень

Кабинет министров Украины перечислил областным государственным администрациям 7 млрд грн на погашение разницы в коммунальных тарифах и выплаты задолженности за потребленное топливо, однако уровень оплаты за потребленное топливо едва превышает 50%, причем крупнейшие должники – Донецкая и Луганская области. Об этом в ходе селекторного заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы выделили 7 млрд грн – прошу провести все расчеты и усилить финансовую дисциплину», - сказал Яценюк, обращаясь к главам ОГА.

«Я прошу навести порядок в местных бюджетах. Наибольший должник по газу – Донецкая область - порядка 4 млрд грн. должна НАК «Нафтогаз Украины», – сказал глава правительства. - Луганская область – 1,2 млрд. Только за 2014 год дополнительный объем задолженности по этим областям увеличился на 1 млрд грн», - сказал глава правительства.

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