В России надеются, что газовый контракт-2009 будет действовать еще несколько лет
Глава Минэнерго РФ ожидает решения Стокгольмского арбитража по газу через несколько лет, до этого должен действовать контракт от 2009 года
Глава Минэнерго РФ Александр Новак ожидает решения Стокгольмского арбитража по газу через несколько лет, до этого должен действовать контракт от 2009 года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал на пресс-конференции в Москве.
"На настоящее время не назначена дата рассмотрения, поэтому мы не можем сказать, когда будет решение. По практике, мы знаем, что такие расследования затягиваются не на один год", - сказал Новак.
"Мы исходим из того, что это процесс параллельный - до решения арбитражного суда никто не отменял действия существующих контрактов, подписанных в 2009 году. Эти два контракта на поставку газа и транзит с периодом действия на 10 лет. До решения арбитражного суда живем в рамках правого поля действующего контракта", - добавил Новак.
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Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цена на российский газ для Украины согласована на 5 месяцев в размере 385 долл. за тыс. кубометров, разговор о «летних» ценах не идет.
По результатам трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС во вторник в Брюсселе, российская сторона готова закрепить скидку в размере 100 долл. и установить цену на газ в размере 385 долларов за тысячу кубометров правительственным постановлением.
Вместе с тем, украинский министр Юрий Продан настаивает на том, чтобы было подписано не межправительственное соглашение, а «юридически обязывающий документ».
Он также считает, что такой документ не может повлиять на будущее решение Стокгольмского арбитража. В связи с чем Продан выразил готовность совместно – «Нафтогаз» и «Газпром» - обратиться в Стокгольм с тем, чтобы арбитраж дал разъяснения в отношении того, что возможный дополнительный протокол не повлияет на будущее решение судебного спора.
«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предварительную оплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.
В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину.
Кроме пересмотра цены, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.