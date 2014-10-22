«Энергоатом» полностью готов к зиме

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» полностью готова к работе в осенне-зимний период, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, сказал в ходе заседания правительства президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Мы абсолютно готовы к работе, как в нормальном состоянии, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций», - сказал Недашковский.

Он подчеркнул, что на текущий момент поставка топлива на атомные станции Украины осуществляется в соответствии с контрактами, все необходимые регламентные объемы неснижаемого запаса топлива обеспечены полностью. «Ремонтная кампания проходит в соответствии с ранее утвержденным графиком», - добавил Недашковский.

Он обратил внимание, что станции загружены на полную мощность, и до конца месяца все подразделения «Энергоатома» получат необходимые паспорта и акты готовности к осенне-зимнему периоду.