Россия до конца года ждет от "Нафтогаза" $3,1 млрд

До конца текущего года НАК "Нафтогаз Украины" должен оплатить 3,1 млрд долл. в качестве долга за поставленный российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал на пресс-конференции в Москве.

"Стороны договорились об основных параметрах текущих поставок и реструктуризации задолженности. Основные условия: это цена на газ в период с октября по март 385 долл. за тыс. куб. м, второе условие возобновления поставки - погашение части задолженности, накопленной за 2013 год, за ноябрь-декабрь - 1,451 млрд долл. Условием возобновления поставок является погашение этой задолженности", - сказал Новак.

Он отметил, что по версии "Газпрома" общий долг составляет 5,3 млрд долл. с ноября 2013 года по июнь 2014 года, но "Нафтогаз Украины" считает его по своей цене.

"Поэтому сумма 3,1 млрд долл., которая должна быть погашена до конца этого года, посчитана по цене 268 долл. за тыс. кубометров. Эта та минимальная цена, которую ставит "Нафтогаз". Мы договорились, что 3,1 млрд будут уплачены до конца 2014 года. Из них первый транш до начала поставок, второй до конца года - 1,650 млрд. Это и есть условием возобновления текущих поставок", - сказал Новак.

Как известно, «Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд долл. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года – 1,6 млрд. Таким образом, всего в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд долл.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что каких-либо гарантий в отношении оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее заявлял, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежей за природный газ.

Следующий раунд газовых переговоров Украина-Россия-ЕС состоится в следующую среду, 29 октября, в Брюсселе.