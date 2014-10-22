Украина собирается достроить блоки АЭС быстро и без России

Достройка энергоблоков украинских атомных электростанций должна осуществляться в кратчайшие сроки и с привлечением исключительно европейских партнеров, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В частности, обращаясь к присутствующему на заседании правительства президенту Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрию Недашковскому, Яценюк сказал: «В течение полугода мы обсудили ряд серьезных решений, направленных на энергонезависимость Украины. Что касается «Энергоатома», то мы увеличили инвестиционную составляющую для вас и перед вами стоит задача достройки новых блоков. Она должна осуществляться в сжатые сроки и, в первую очередь, с привлечением исключительно наших европейских партнеров. Насколько мне известно, мы не с Россией, а именно с Чехией – со «Шкодой» (компания «Scoda») получим контракт».

Яценюк подчеркнул, что Украина должна наращивать свои энергетические мощности. «Это касается и «Укргидроэнерго», и альтернативной энергетики», - сказал Яценюк.

Читайте такжеПрезидент "Энергоатома": Российское ядерное топливо никогда не было дешевле WestinghouseКак сообщал УНИАН, по информации президента компании Westinghouse в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Ива Браше, которую он озвучил в сентябре, эта американско-японская компания может принять участие в достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, если такая просьба будет направлена с украинской стороны.

В августе президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Недашковский сообщил, что Украина отказывается от услуг российской компании «Росатом» в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за отсутствия со стороны России каких-либо подвижек в реализации этого проекта.

По его словам, с 2005 года Украина приняла множество постановлений, распоряжений и других важных документов для реализации достройки энергоблоков ХАЭС, при этом никаких подвижек с российской стороны не наблюдалось.