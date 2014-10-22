Украина собирается выплатить долг России по цене газа $268,5

Украина, которая с июня полностью отключена российским «Газпромом» от поставок газа из-за ценового спора, согласилась оплатить существующий долг в 3,1 млрд долл. за предыдущие поставки газа на основе цены в 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров российского «голубого топлива», которая действовала на протяжении первого квартала 2014 года.

Как отмечают в Министерстве энергетики и угольной промышленности, данная договоренность была достигнута в рамках трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия, которые прошли в Брюсселе 21 октября.

Согласно графику оплаты, первый транш в размере 1,45 млрд долл. Украина направит до конца октября текущего года. Второй транш в размере 1,65 млрд долл. – до конца года.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж принял в производство иск Украины о промежуточной цене на газВ министерстве также сообщили, что все стороны переговоров пришли к общей позиции в установлении временной цены в 385 долл. за тыс. кубометров российского газа на зимний период и в отказе на это время от принципа «бери или плати».

Что же касается будущих объемов газ, что в Минэнергоугля добавили: «Объем газа, покупаемого на этих условиях, будет уточнен дополнительно».

Следующий раунд консультаций пройдет 29 октября в Брюсселе, отметили в министерстве.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее заявлял, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежей за природный газ.