Новым главой Total стал Патрик Пуянне - BBC

Новым председателем совета директоров нефтяного гиганта стал Тьерри Демаре, пишет BBC Украина.

Президент Total Кристоф де Маржери погиб в авиакатастрофе в московском Внуково.

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Его самолет врезался на взлете в снегоуборочную машину и сгорел.