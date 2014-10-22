Новым главой Total стал Патрик Пуянне - BBC
16:00, 22 октября 2014Энергетика
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Новым гендиректором французской нефтяной компании Total, президент которой погиб в авиакатастрофе в Москве, назначили председателя отдела нефтепереработки и нефтехимии Патрика Пуянне.
REUTERS
Новым председателем совета директоров нефтяного гиганта стал Тьерри Демаре, пишет BBC Украина.
Президент Total Кристоф де Маржери погиб в авиакатастрофе в московском Внуково.
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Его самолет врезался на взлете в снегоуборочную машину и сгорел.
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