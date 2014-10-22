В Украине 95-й бензин может подешеветь на две гривни

Антимонопольный комитет Украины, после проведенных расследований о злоупотреблении монопольным положением на рынке нефтепродуктов, считает обоснованной цену на бензин европейского качества марки «А-95» на уровне 14,1 грн за литр, что на 14% меньше нынешней средней цены на данный вид топлива, сказал на пресс-конференции в Киеве и.о. председателя комитета Николай Бараш.

«Цена бензина европейского качества, подчеркиваю, рассчитанная при условии существования значительной конкуренции, должна быть, если не сегодня, то в ближайшее время на уровне 14,1 грн за бензин «А-95», - сказал глава АМКУ.

По его словам, цена в 14,1 грн за литр предусматривает компенсацию потребителям за предыдущие нарушения компаний.

Также Бараш добавил, что если рассчитывать цену без учета резкого изменения общей ситуации с нефтью на мировом рынке, то цена бензина А-95 должна составлять 15,13 грн за литр.

Кроме этого, глава АМКУ обвинил игроков рынка, реализующих импортное топливо, в получении сверхприбыли.

«Реальная маржа достигает 3-4 тыс. грн на тонне», - сказал он.

По словам главы ведомства, в ходе изучения деятельности ряда крупных розничных сетей АЗС ведомством были выявлены факты злоупотреблений монопольным положением в другом виде бизнеса: торговле нетопливной продукцией через собственные магазины, расположенные на автозаправках.

«Торговая надбавка достигает 50%», - отметил Бараш.

Читайте такжеДешевая нефть не приведет к снижению цен на бензин в Украине - экспертыВ конечном итоге, по словам главы АМКУ, существующая ценовая политика игроков рынка нефтепродуктов ведет к значительному сокращению спроса.

«Мы имеем классическое злоупотребление монопольным положением», - подчеркивает Бараш.

Тем не менее, по его словам, Антимонопольный комитет пока не будет применять штрафные санкции к компаниям, надеясь на их благоразумие. Но если предупреждения комитета не повлияют на участников рынка, то суммы штрафов, по словам Бараша, могу составить «сотни миллионов гривень».

Как ранее сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины из-за стремительного роста цен на бензин и дизельное топливо в январе-апреле 2014 года рассматривает более 75 дел о злоупотреблениях монопольным положением ряда компаний на рынке нефтепродуктов.

Расследования ведутся в отношении «Лукойл Украина», «Окко нефтепродукт», «ВОГ Ритейл», «Золотой экватор» и «Альянс Холдинг».