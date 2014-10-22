Сегодня в Украину прибудет первое судно с углем из ЮАР
16:41, 22 октября 2014Энергетика
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Сегодня в Украину прибудет первое судно с партией угля из Южно-Африканской республики.
Сегодня в Украину прибудет первая партия африканского угля / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Ильичевского морского порта.
"Судно с первой партией угля из Южно-Африканской республики прибудет в порт 22 октября около 23.00", - заявили в порту.
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Всего Украина импортирует 1 миллион тонн угля из ЮАР.
Ранее УНИАН писал, что сегодня правительство узнает дату прибытия первой партии угля из ЮАР.
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