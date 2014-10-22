Сегодня в Украину прибудет первое судно с углем из ЮАР

Об этом сообщает пресс-служба Ильичевского морского порта.

"Судно с первой партией угля из Южно-Африканской республики прибудет в порт 22 октября около 23.00", - заявили в порту.

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Всего Украина импортирует 1 миллион тонн угля из ЮАР.

Ранее УНИАН писал, что сегодня правительство узнает дату прибытия первой партии угля из ЮАР.