"Роснефть" хочет растратить из фонда для всех россиян почти $50 млрд

Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

"Более 2 трлн рублей" (около $49 млрд - ред.), - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какую сумму "Роснефть" запросила выделить из ФНБ.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ получило заявку "Роснефти" на выделение средств из ФНБ.

Читайте также"Роснефть" и Ротенберг через суд добиваются отмены санкций ЕС - СМИ

"Заявка "Роснефти" на получение средств ФНБ поступила в Минэкономразвития 21 октября. Срок ее рассмотрения - 20 дней", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минэнерго РФ одобрило заявки "Роснефти" и "НОВАТЭКа" на получение средств из ФНБ. По его словам, заявки одобрены и направлены на согласование в Минэкономразвития.

Объем Фонда национального благосостояния на 1 октября 2014 года составил 3 трлн 276,79 млрд руб.

Ранее УНИАН писал о планах "Роснефти" обжаловать санкции Запада в европейских судах.