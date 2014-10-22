У "Энергоатома" пытаются отсудить оборудование, которое может быть использовано для создания ядерного оружия
24 сентября 2014 года Нетешинским городским судом (г. Нетешин, Хмельницкой обл.) объявлено решение, которым удовлетворен иск физического лица (Поликарпова М.М.) о признании права собственности и истребовании у Хмельницкой атомной електростанции, которая является обособленным подразделением Государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом», частей и агрегата полярного крана кругового действия.
В пресс-центре ГП НАЭК «Энергоатом» сообщили, что оборудование, которое является предметом спора, имеет узкоспециализированное назначение и использование, а именно осуществление под куполом ядерного реактора загрузки и выгрузки ядерного топлива. Поскольку указанное оборудование может быть использовано в создании ядерного оружия, оно относится к товарам двойного использования.
"Энергоатом" считает решение суда заведомо незаконным и таким, что подрывает стратегически-экономические интересы и национальную безопасность, учитывая тот факт, что без каких-либо доказательств в частную собственность физическому лицу передается оборудование, имеющее двойное назначение.
При этом, по данным "Энергоатома", предварительно решениями Нетешинского городского суда от 6 декабря 2012 года, Апелляционного суда Ривненской области от 17 декабря 2013 года, Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 6 ноября 2013 года Поликарпову М.М. отказано в удовлетворении требований о признании права собственности на указанное имущество.
Следовательно, несмотря на Революцию достоинства, АТО на Востоке Украины, войну прогрессивной мирового сообщества с терроризмом, судебный беспредел в Украине продолжается. И если наши суды будут и впредь выносить подобные решения в отношении предметов, ограниченных в обороте и прямо связанных с ядерными технологиями, вполне вероятно повторение ситуации с малайзийским "Боингом" и "Буком".
6 октября 2014 года ОП ХАЭС направлена апелляционная жалоба на вышеуказанное решение суда в Апелляционный суд Хмельницкой области.