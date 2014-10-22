У "Энергоатома" пытаются отсудить оборудование, которое может быть использовано для создания ядерного оружия

В пресс-центре ГП НАЭК «Энергоатом» сообщили, что оборудование, которое является предметом спора, имеет узкоспециализированное назначение и использование, а именно осуществление под куполом ядерного реактора загрузки и выгрузки ядерного топлива. Поскольку указанное оборудование может быть использовано в создании ядерного оружия, оно относится к товарам двойного использования.

"Энергоатом" считает решение суда заведомо незаконным и таким, что подрывает стратегически-экономические интересы и национальную безопасность, учитывая тот факт, что без каких-либо доказательств в частную собственность физическому лицу передается оборудование, имеющее двойное назначение.

При этом, по данным "Энергоатома", предварительно решениями Нетешинского городского суда от 6 декабря 2012 года, Апелляционного суда Ривненской области от 17 декабря 2013 года, Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 6 ноября 2013 года Поликарпову М.М. отказано в удовлетворении требований о признании права собственности на указанное имущество.

Следовательно, несмотря на Революцию достоинства, АТО на Востоке Украины, войну прогрессивной мирового сообщества с терроризмом, судебный беспредел в Украине продолжается. И если наши суды будут и впредь выносить подобные решения в отношении предметов, ограниченных в обороте и прямо связанных с ядерными технологиями, вполне вероятно повторение ситуации с малайзийским "Боингом" и "Буком".

6 октября 2014 года ОП ХАЭС направлена апелляционная жалоба на вышеуказанное решение суда в Апелляционный суд Хмельницкой области.