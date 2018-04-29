Гендиректор Южно-Украинской АЭС: Станция готова дать отпор террористам

Военная агрессия России заставила многих украинцев пересмотреть отношение к вопросам безопасности и всерьез заняться своей военной подготовкой. Меняют свое отношение к этим ключевым для жизни страны вопросам и многие организации, компании. Оператор украинских атомных станций «Энергоатом» всегда уделял безопасности своих объектов первостепенное внимание, но в последние месяцы государственная компания, в которой работает около 35 тысяч человек, одной из первых в стране стала еще и обучать военному делу своих сотрудников.

Площадкой для курсов "молодого бойца" стал учебный центр воинской части, которая осуществляет охрану Южно-Украинской АЭС. Здесь в сентябре-октябре десятки сотрудников "Энергоатома" имели возможность освоить на практике азы боевой подготовки, включая учебные стрельбы, тактику перемещения на местности и основы доврачебной медицинской помощи на поле боя.

Прошла эти курсы и группа журналистов, включая корреспондента УНИАН. Посетивший учебный центр гендиректор Южно-Украинской АЭС Владимир Лисниченко рассказал журналистам о том, чем живет атомная станция в условиях военного времени.

Владимир Анатольевич, как возникла идея провести курсы военной подготовки для сотрудников Южно-Украинской АЭС и «Энергоатома»?

За первый месяц антитеррористической операции украинские военные понесли большие потери, было много погибших и раненых. И все из-за того, что призывники и добровольцы не имели навыков ведения боя, то есть, страдала их военная подготовка. Поэтому мы решили провести минимальный учебный курс для сотрудников, чтобы в случае наихудшего развития событий они не были «пушечным мясом».

Сейчас есть риск возникновения угрозы работе Запорожской станции с востока, а Южно-Украинской - с юга. Поэтому мы делаем все, чтобы наши воинская часть и персонал были боеспособны. В нынешнее время нужно делать все возможное для безопасности страны.

Военную подготовку уже прошли порядка 60 человек. Есть ли еще добровольцы?

Желающих еще очень много, поэтому мы думаем о продолжении курсов. Военкомат инициативу поддерживает. Но необходимо обсудить, как все распределить, чтобы не страдало производство и другие сферы деятельности станции.

Как известно, часть военной техники, которая используется в зоне АТО, повреждена, или является устаревшей. Ряд государственных и частных компаний помогают ее модернизировать, отремонтировать. Ваша станция принимает в этом участие?

Да. Недавно мы получили три БТР-70 из зоны АТО - из Артемовска, которые долгое время были без техобслуживания. Наше автотранспортное предприятие выполнит ремонт. При этом хочу подчеркнуть, что работы будут осуществлены не за средства станции, а за счет добровольных взносов персонала.

Сейчас боевые действия на востоке Украины немного утихли, но ситуация остается непредсказуемой. Насколько усилена защита ЮУ АЭС от возможных диверсий?

В первом полугодии у нас была проведена совместная тренировка с СБУ. Выполнены все рекомендации координационной группы при антитеррористическом центре Службы безопасности.

Мы готовы к любым неожиданностям. Действия нашей охраны яркое тому подтверждение – никто самовольно не может подойти к объектам станции, задерживаются все.

А теперь давайте поговорим о работе станции. Сколько блоков сейчас действуют и какая ситуация с поставками ядерного топлива?

Первый блок находится в плановом ремонте, остальные два без замечаний работают на 1000 МВт каждый. Топливом мы обеспечены.

В декабре заканчивается проектный срок эксплуатации второго энергоблока ЮУ АЭС, сейчас ведутся работы по его продлению. Влияет ли нестабильная ситуация в стране на графики их выполнения?

Ситуация стабильная. Мы выполняем все требования Государственной инспекции ядерного регулирования. Все идет согласно графику. Причем финансирование есть, мы даже с трудом его осваиваем.

Когда планируете завершить строительство третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС, который должен сбалансировать работу энергосистемы страны?

При наличии финансирования планируем закончить строительство в 2016 году. Для этого необходимо еще порядка 940 млн грн.

Александр Гречко (УНИАН)