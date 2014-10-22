Санкции вынуждают российские "Лукойл" и "Газпром нефть" просить деньги у государства

"Лукойл" может подать заявку на получение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом сообщил журналистам вице-президент компании Леонид Федун, пишет ТАСС.

"Если все будут подавать, то и мы подадим", - сказал он.

Аналогичной позиции придерживается и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который ранее говорил, что компания считает справедливым участвовать в распределении средств ФНБ, если они будут выделены для развития нефтяной отрасли.

Читайте такжеСанкции Запада затронули большинство российских компаний - "Газпром"Как сообщал ТАСС, НОВАТЭК и "Роснефть" обратились в ФНБ за поддержкой. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что "Роснефть" и НОВАТЭК уже в текущем году смогут получить 80-150 млрд руб. из ФНБ.