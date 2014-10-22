Украина может снизить на четверть потребление газа в этом отопительном сезоне

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует сокращение потребления газа в период отопительного сезона 2014 -2015 годов на 24% - до 26,7 млрд кубометров, сообщил в ходе заседания правительства первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.

«Нафтогаз» прогнозирует использование в период отопительного сезона 2014-2015 годов 26,7 млрд кубометров газа, что на 6,7 млрд кубометров (24%) меньше, чем в прошлом отопительном сезоне», - сказал Перелома.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

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Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.