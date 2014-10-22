Лукойл допускает обвал добычи нефти в России к 2017 году

Россия занимает первое место в мире по добыче нефти, но испытывает проблемы с поддержанием объёма добычи из-за истощения месторождений в главном нефтепромысловом регионе - Западной Сибири. Их место должны были занять ресурсы трудноизвлекаемых и шельфовых залежей, но кризис в отношениях с Западом из-за Украины закрыл российским компаниям доступ к технологиям и рынку капитала, а начавшееся снижение международных цен на нефть ставит под удар инвестиции в отрасль.

Об этом пишет REUTERS.

"Высокие темпы падения добычи нефти на переходящем фонде скважин ограничивают рост добычи в РФ. Падение добычи на переходящем фонде необходимо компенсировать новым бурением", - говорится в представленном на национальном нефтегазовом конгрессе Федуном докладе.

Россия увеличила посуточное производство нефти в 2013 году на 1,4 процента, достигнув нового постсоветского рекорда - 523,276 миллиона тонн против 518,02 миллиона тонн в 2012 году, свидетельствует статистика Минэнерго. Рост был во многом обеспечен предоставлением ряду проектов налоговых льгот.

Читайте такжеЦены на нефть держатся выше отметки $86 за баррель

По итогам девяти месяцев 2014 года добыча нефти и газового конденсата в РФ выросла на 0,7 процента относительно соответствующего периода 2013 года - до 392,9 миллиона тонн, показали данные ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Федун также сказал, что прирост запасов Лукойла по итогам 2014 года "будет более 100 процентов", а уровень добычи нефти компании сохранится или незначительно вырастет в 2014 году и стабилизируется в 2015 году.

По его прогнозу, уровень мировой цены на нефть до конца 2014 года составит $80-90 за баррель и удержится в этом диапазоне в следующем году.

Читайте такжеВ Украине 95-й бензин может подешеветь на две гривни

Испытывая дефицит средств, крупнейшая госнефтекомпания Роснефть и частный Новатэк, попавшие, как и Лукойл, под санкции США и ЕС, уже обратились за финподдержкой к государству, которое готово "распечатать" Фонд национального благосостояния (ФНБ).

"Если все будут обращаться, то и мы будем", - сказал Федун журналистам, отвечая на вопрос, претендует ли Лукойл на средства ФНБ, но не уточнил размера желаемой помощи.