Словакия хочет сократить закупку газа в России

Об этом сообщает руководитель этой компании Штефан Шабик, передает Радио Свобода.

Как сообщают чешские СМИ, речь идет и о снижении цены на газ. Словакия хочет платить за российское топливо меньше, отметил Штефан Шабик.

«Мы ведем переговоры об объеме поставок на следующий год и о цене газа. Мы не хотим увеличивать объем. Словакия уже провела ряд мероприятий, чтобы уменьшить поставки газа из России », - сказал Шабик.

Переговоры с российским «Газпромом» по сокращению поставок газа Словакия ведет уже два месяца. С «Газпромом» «мы подписали долгосрочный контракт до 2028 года. Его составляющей является и пересмотр условий каждые два года », - подчеркнул Штефан Шабик.

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Напомним, словацкая газовая компания SPP неоднократно заявляла, что в течение последнего времени поставки газа из России в Словакию сократилось практически вдвое. Российская сторона объясняет это необходимостью закачивать газ в свои подземные хранилища для отопительного сезона.

В то же время "Нафтогаз" просит Словакию разорвать контракт с дочкой "Газпрома", который мешает реализовать "большой реверс газа" в Украину.

Ранее Словакия пообещала увеличить объемы реверса газа в Украину.