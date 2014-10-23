Сланцевые проекты США останутся безубыточными даже при цене барреля нефти $57

Даже при цене барреля нефти $57 разработка сланцевой нефти в США останется безубыточной, рассчитали аналитики IHS, годом ранее компаниям нужна была более высокая стоимость топлива - $70, пишут "Ведомости".

Цифра существенно отличается от оценок российского Минэнерго. В случае падения цен до $80-90 многие проекты, в том числе в США, станут нерентабельными, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Читайте такжеЛукойл допускает обвал добычи нефти в России к 2017 годуИз-за снижения нефтяных котировок себестоимость добычи стала главным вопросом для инвесторов. С начала года баррель нефти марки Brent подешевел на 22%, WTI — на 16,8% (данные Bloomberg). Снижение цен не пугает американских нефтяников. Активность не падает, заявила гендиректор Halliburton Дейв Лезер. В этом году в США было пробурено 18 000 скважин. Цель Halliburton — снижать стоимость добычи барреля, отмечает Лезер.

У сланцевых проектов в США еще большой ресурс для повышения эффективности проектов, подсчитали в Accenture: затраты на добычу могут быть сокращены на 40% — например, можно оптимизировать логистику и изменить взаимоотношения с поставщиками. Компании наращивают эффективность, подтверждает управление энергетической информации США.

Читайте такжеForeign Policy: Когда закончатся нефтедолларыНынешний уровень цен не является устойчивым, считает Лезер. В ближайшее время цены могут вернуться в оптимальный диапазон в $90-110, убежден Новак. Бывший министр финансов Алексей Кудрин прогнозирует $80-85 в течение пяти лет. Правительство РФ допускает, что период низких цен на нефть продлится некоторое время, но готово к этому. Российский бюджет на 2015 г. сверстан исходя из цены $96. Нефтяники более осторожны. «Лукойл» формирует бюджет на 2015 г., исходя из цены $80-85 за баррель, рассказал вице-президент компании Леонид Федун.

Снижение цены нефти на $10 сокращает доходы российского бюджета на $8,5, а экспортной выручки нефтяников — на $1,5 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, но потери компенсирует укрепление доллара на 7 руб.