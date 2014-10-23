Цены на нефть после непродолжительного роста снова падают

Цены на нефть снижаются после сообщения о значительном росте запасов у крупнейшего потребителя нефти США, сообщает Reuters.

К 8.50 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,14 до $84,57 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,10 до $80,42 за баррель. Ранее в четверг Brent подешевела до недельного минимума $84,23 за баррель, а цена WTI в среду снизилась более чем на $2.

Запасы нефти в США выросли на 7,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 2,7 миллиона.

"Конечно, нефти много, так как быстро растет добыча сланцевой нефти. Но если предстоящая зима в США будет холодной, добыча может снизиться, потому что извлекать нефть станет труднее", - сказал аналитик National Australia Bank Фин Зибелл.

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Некоторые страны ОПЕК призывают организацию снизить лимит на добычу на совещании 27 ноября. По мнению Ливии, добычу необходимо сократить как минимум на 500.000 баррелей в сутки, но большинство участников ОПЕК, включая крупнейшего экспортера нефти Саудовскую Аравию, готовы мириться с низкими ценами.