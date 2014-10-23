Новый газопровод из Польши в Украину построят не раньше 2017 года - «Нафтогаз»

Энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» заинтересован в увеличении мощности польского газового коридора, благодаря строительству нового магистрального газопровода для поставок газа с европейского рынка через Польшу в Украину, сказал УНИАН заместитель главы правления компании Александр Тодийчук.

«Сейчас работают специальные международные инициативные группы. Ведутся предпроектные исследования. Я думаю - это очень реально (строительство нового газопровода – УНИАН), потому что Польша, кроме всего прочего, хочет использовать украинские подземные хранилища. Этот трубопровод будет работать в двух направлениях», - сказал Тодийчук.

По словам замглавы «Нафтогаза», со стороны Польши будет несколько источников поставок природного газа в Украину.

«Это интерконнектор, который свяжет Германию с Польшей, это терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце, и в перспективе литовский терминал», - отметил Тодийчук.

Читайте такжеПольша обещает Украине не прекращать реверс газа и готова помочь с углемТакже замглавы «Нафтогаза» добавил, что проект расширения польского газового маршрута может быть реализован не раньше 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, через которую Украина начала прокачивать газ из Европейского Союза, но на сегодняшний день она обладает небольшими техническими возможностями по таким поставкам: максимум 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как через Венгрию можно прокачивать около 6 млрд кубометров, а через Словакию - 10 млрд кубометров.

Украина ежегодно потребляет около 40-45 млрд кубометров газа, половину из которого ранее закупала у российского "Газпрома", который в июне текущего года полностью прекратил ей поставки топлива из-за спора о цене и долгах за ранее проданный газ.