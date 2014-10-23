Украина опровергает заявление России о несанкционированном отборе газа

Министр топлива и энергетики Юрий Продан опровергает заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Украина потребляет газ не в режиме реверса, а несанкционированно отбирает его из трубы в период его транспортировки через ее территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по завершению селекторного совещания в Кабинете министров.

"Эта информация не подтверждается. Мы очень четко выполняем свои обязательства по тем объемам газа, которые "Газпром" предоставляет для европейских рынков ", - сказал Продан.

Также, комментируя факт закупки Украиной российского угля, Продан отметил, что эти закупки проводят частные компании, а не государство: "Сегодня этим занимаются частные компании "ДТЭК", "Донбассэнерго", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил на пресс-конференции в Москве, что Украина потребляет газ не в режиме реверса, а из трубы в период его транспортировки через ее территорию.

Также Новак отметил, что РФ настаивает на том, что реверсные поставки газа из Европы в Украину являются незаконными.

«Мы считаем, что товар, который поставляется потребителю, не может быть предметом реверса, потому что это не предусмотрено контрактом», - сказал он.

Напомним, Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

В то же время, Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».