У ЕС появилась уверенность, что газовые переговоры Украины и России 29 октября принесут результат

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский уверен, что следующие газовые переговоры Украины и России, которые состоятся 29 октября, будут результативными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал журналистам.

"Мы уверены, что 29 (октября) придет к завершению эта уж очень долгая "мыльная опера", - сказал дипломат.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, что ему дает такую уверенность, Томбинский сказал, что это исходит из "тех заявлений, которые пришли после этих (последних) переговоров в Брюсселе".

Читайте такжеУкраина собирается выплатить долг России по цене газа $268,5Как сообщал УНИАН, Украина, которой «Газпром» с июня полностью прекратил поставки газа из-за ценового спора, согласилась оплатить имеющийся долг в 3,1 млрд долларов за предыдущие поставки газа на основе цены в 268,5 доллара за тысячу кубометров, которая действовала на протяжении первого квартала 2014 года. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, такая договоренность была достигнута в рамках газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе 21 октября.

В министерстве также сообщили, что все стороны переговоров достигли общей позиции в установлении временной цены в 385 долларов за тысячу кубометров российского газа на зимний период и об отказе на этот период от принципа «бери или плати».

Следующий раунд консультаций состоится 29 октября в Брюсселе.