В министерстве уверяют, что электростанции Украины зимой будут обеспечены углем

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан уверен, что украинские электростанции в зимний период не будут испытывать дефицит угля и будут обеспечены топливом для производства электроэнергии даже в пиковые часы нагрузок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после селекторного совещания в Кабинете министров.

В частности, министр отметил, что с Южно-Африканской Республикой уже заключен контракт на поставку 1 млн тонн угля. Этот уголь является альтернативой российскому и его поставка способствует диверсификации поставок этого вида топлива и компенсирует потери украинской добычи угля на Донбассе.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Минэнергоугля расчеты, при каких минусовых температурах зимой генерация может не справиться с нагрузкой, Продан сказал: “Сегодня наша генерация справляется с любыми нагрузками, поскольку так рассчитаны мощности энергосистемы. На сегодня при имеющихся на электростанциях объемах угля при любых температурах генерация может покрыть объем потребления”.

На уточняющий вопрос,будут ли веерные отключения при условии сильных морозов, он ответил: “На сегодняшний день мощностей генерации хватает”.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Юрий Продан заявил, что не исключает веерных отключений электроэнергии в случае, если в стране будут происходить аварийные ситуации.

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Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Для обеспечения устойчивой работы украинских электростанций в период 2014-2015 года правительством было принято решение импортировать уголь дефицитных марок. Покупателем африканского угля от Украины выступает Государственное предприятие «Укринтерэнерго».