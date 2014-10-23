Forbes.com: Стресс-тесты определили, что Европа не должна поддаваться на провокацию Путина в газовом вопросе, тогда она сможет выиграть

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Стресс-тесты определили, что Европа не должна подаваться на провокацию Путина в газовом вопросе, тогда она сможет выиграть», опубликованной на сайте Forbes.com, сообщает, что 16 октября Европейская комиссия по энергетике опубликовала Европейскую стратегию энергетической безопасности относительно того, как ограничить потенциальные сокращения поставок газа в европейские страны, которые могут возникнуть в связи с российско-украинской войной. «Газовые стресс-тесты» Европейской комиссии показали, что Европа сможет решить проблемы, которые могут возникнуть при полном прекращении импорта российского газа или при сокращении поставок через украинский транзитный маршрут, если будет координировать свои усилия, следуя принципу свободной продажи природного газа через границы, развивая инфраструктуру, рационально используя хранилища и принимая другие меры. Чрезвычайные меры должны быть введены только в случае сокращения предложения на рынке.

Результаты исследования Европейской комиссии доказали, что Европе не стоит вестись на провокации Путина. Евросоюз может игнорировать его угрозы о том, что Россия может перестать поставлять газ таким странам, как Словакия, Норвегия и Польша, которые снабжают Украину газом. Субъекты ранка направят газ в те страны, которые больше всего зависят от российского газа, согласно рыночным решениям.

Если Путин будет недоволен поведением своих европейских покупателей, пусть перестанет поставлять им газ и посмотрит, что тогда произойдет. Ясно одно: он не может позволить себе потерять доходы даже при незначительном сокращении продаж. Стоит Путину один раз полностью или частично перестать поставлять газ в Европу, его действия ускорят процесс диверсификации источников поставок, переход к альтернативным видам топлива и поиск новых рынков. Если он однажды потеряет европейский рынок, он сможет вернуться на него только с репутацией ненадежного поставщика, ограничиваясь продажами по бросовым ценам на спотовом рынке.

Уменьшить зависимость, чтобы выдержать перебои в поставках

Европейская комиссия пришла к выводу, что Европа может выдержать даже полное прекращение поставок российского газа, если разрешит свободный поток природного газа между странами, начнет максимально использовать возможности хранилищ, позволит покупать энергоресурсы по более высоким ценам, чтобы стимулировать переход к альтернативным видам топлива (в том числе СПГ), и вовремя завершит строительство инфраструктуры. Такой рыночный подход предполагает, что газ свободно будет транспортироваться в страны, наиболее зависимые от поставок российского газа, например, в страны Балтии и на Балканы. Это будет работать, если страны не будут препятствовать продаже газа через национальные границы.

Европа потихоньку разрабатывала программы и развивала инфраструктуру, чтобы уменьшить зависимость от российского газа после перебоев в поставках в 2009 г. из-за более ранних споров между Украиной и Россией. Эти контрмеры приносят свои плоды, и принесут еще больше к 2015 г. Перебои в поставках в 2009 г., незначительные по сравнению с нынешними угрозами, должны были преподать Путину урок, чтобы он перестал использовать энергоносители в качестве политического оружия. Учитывая серьезность нынешних угроз, Путин, вполне возможно, уже решил судьбу российского энергетического сектора, на который опирается его режим. Европа теперь понимает, что у нее нет другого выбора, несмотря на все происки Путина, кроме как использовать альтернативные источники энергии для своего выживания. Если она этого не сделает сегодня, ей придется сделать это завтра, но заплатив более высокую цену.

Очень рискованная игра Путина

Без европейской цены на газ – 304 долл. за тысячу кубометров – у «Газпрома» не останется другого выхода кроме как отменить субсидии на продажу газа на внутреннем рынке (по 107 долл.) и на продажу газа бывшим советским республикам (по 224 долл.). Российским потребителям, которые будут этому сопротивляться, придется платить за отопление практически по мировым ценам, и Путин потеряет свою власть над «спутниками» России, которые больше не будут зависеть от нее, как от поставщика дешевых энергоресурсов.

России будет трудно пережить потерю европейского газового рынка. Доходы «Газпрома» от продаж в Европу уже сократились с 60 до 55 млрд. долл., а они составляют одну треть прибыли «Газпрома». Если компания лишится этого дохода, она потеряет 25 млрд. долл., а не просто лишиться прибыли в 33 млрд. долл. Вместо того, чтобы приносить доходы в федеральный бюджет, который на 55 % зависит от пошлин в энергетике, «Газпром» потребует субсидий. Цена его акций, которая раньше была предметом гордости, сильно упадет, и компании трудно будет получить финансирование из любых источников, включая Китай, независимо от санкций.

Путин понимает, что он играет с огнем, рискуя всем. Если Европа решит не вестись на его провокации, он начнет безумную кампанию по разделу Европы. Он будет предлагать отдельным странам очень дешевый газ взамен на то, что они откажутся сотрудничать с остальной Европой. Он усилит свою пропаганду и лоббирование своих интересов, чтобы вбить клин между европейскими странами. Он поймет, что это борьба на смерть, и нет таких мер, которыми он побрезгует. Он, вероятно, уверен, что победит. Тогда посмотрим, справятся ли с такой задачей лидеры Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза.

Решающее испытание для Европы

Готовность Европы противостоять России, объединив свои усилия, будет решающим испытанием для Евросоюза. Соединенные Штаты должны показать политический пример, одобрив проект трубопровода Keystone, развивая инфраструктуру для экспорта энергоносителей и предоставляя экспортные лицензии.

У Европы и Соединенных Штатов достаточно средств для того, чтобы остановить агрессию и экспансию Путина, лишив его энергетического оружия раз и навсегда. Европейские стресс-тесты являются тому доказательством. Должна ли Европа решиться на это? Если Европа хочет уповать на милость эксцентричного диктатора, стремящегося к экспансии и контролю, тогда каждая страна должна решать сама за себя. Или же Европа хочет нести ответственность за собственную судьбу и оставаться объединенной? Что ж, увидим, кто справиться с этим испытанием. Г-н Путин уверен, что Запад не сможет этого сделать.