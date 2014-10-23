В Украину прибыло судно с первой партией южноафриканского угля

Ильичевский морской торговый порт (Одесская обл.) 23 октября в 9:00 принял первое судно, загруженное энергетическим углем из Южно-Африканской Республики в объеме 84,2 тыс. тонн для обеспечения потребностей тепловых электростанций Украины.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины уточнили, что в порт прибыло судно TX Scotian Express, загруженное углем в объеме 84,2 тыс. тонн марки «А» и «Т», обработка которого проводится на первом причале порта двумя технологическими линиями с использованием причальных контейнерных перегружателей.

«Порт технически и организационно хорошо подготовлен к приему судов с энергетическим углем. Мы заранее отработали технологию погрузочно-разгрузочных работ, решили все необходимые вопросы для оперативной выгрузки угля, поставок которого ожидают украинские ТЭС», - цитирует пресс-служба директора Ильичевского порта Юрия Крука.

По его словам, интенсивность погрузочно-разгрузочных работ составит 15-16 тыс. тонн в сутки, таким образом, судно будет разгружено за 5-6 суток, а затем уголь будет перевезен из порта железнодорожным транспортом двумя маршрутами по 50-55 вагонов в сутки.

Первая партия угля будет направлена на Трипольскую (станция Триполье-Днепровская) и Змиевскую (станция Лиман) теплоэлектростанции компании «Центрэнерго» по 34,2 тыс. тонн и 50 тыс. тонн соответственно.

Всего Ильичевский порт примет два из трех судов, загруженных южноафриканским углем, общим тоннажем 167,4 тыс. тонн. Прибытие второй партии в объеме 83,2 тыс. тонн, транспортировку которой обеспечит судно Bottiglieru Сhelenger, ожидается 3-8 ноября,.

Как сообщал УНИАН, предварительно планировалось, что Ильичевский морской порт примет первое судно с южноафриканским углем 22 октября в 23:00.

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует весь объем угля из ЮАР в размере 1 млн тонн отгрузить государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Читайте такжеВ министерстве уверяют, что электростанции Украины зимой будут обеспечены углем

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Государственное предприятие «Укринтерэнерго выступает покупателем африканского угля от Украины.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.