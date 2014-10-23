НБУ решил выдавать банкам меньше стабилизационных кредитов

Национальный банк Украины намерен постепенно уменьшать выдачу банкам стабилизационных кредитов, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

«Поддержка будет предоставляться платежеспособным банкам. Постепенно количество стабилизационных кредитов будет уменьшаться», - сказал Писарук.

Он также отметил, что регулятор поддерживает ликвидность системных банков кредитами рефинансирования в объеме, необходимом для выполнения ими обязательств перед клиентами.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 22 октября предоставил банкам рефинансирование на 828,6 млн грн и продал депозитные сертификаты на 8,008 млрд грн.

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