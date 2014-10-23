НБУ решил выдавать банкам меньше стабилизационных кредитов
Национальный банк Украины 22 октября предоставил банкам рефинансирование на 828,6 млн грн
Национальный банк Украины намерен постепенно уменьшать выдачу банкам стабилизационных кредитов, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.
«Поддержка будет предоставляться платежеспособным банкам. Постепенно количество стабилизационных кредитов будет уменьшаться», - сказал Писарук.
Он также отметил, что регулятор поддерживает ликвидность системных банков кредитами рефинансирования в объеме, необходимом для выполнения ими обязательств перед клиентами.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 22 октября предоставил банкам рефинансирование на 828,6 млн грн и продал депозитные сертификаты на 8,008 млрд грн.
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