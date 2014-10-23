МВД арестовало 284 млн гривень, украденных из «Родовид Банка»

В рамках расследования уголовного производства о разворовывании средств «Родовид Банка» МВД арестовало почти 284 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, средства находились на расчетном счете частного предприятия. Оно получило эти средства на основании поддельных документов под видом процентов по депозиту. Именно такой является вся сумма нанесенного ущерба.

Правоохранителями устанавливаются лица, причастные к разворовыванию средств «Родовид Банка». Продолжается досудебное следствие.

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Как сообщал УНИАН, 5 августа 2014 в Генпрокуратуре сообщили об открытии уголовного производства в отношении бывших служебных лиц «Родовид Банка», которые нанесли ущерб банку на более чем 250 млн грн.

Установлено, что служебные лица АО «Родовид Банк» при отсутствии соответствующих полномочий заключили с частным обществом депозитный договор с существенно завышенными процентами. В результате таких незаконных действий банк, имеющий государственную долю, излишне выплатил более четверти миллиарда гривень процентов, чем нанесен ущерб банку в особо крупных размерах, подчеркнули в ГПУ.

По информации Министерства финансов, государство потратило на докапитализацию «Родовид Банк» 12,3 млрд грн.

Правительство приняло решение создать на базе «Родовид Банк» санационный банк в 2011 году для проведения работы с активами государственных и рекапитализированных с участием государства банков.

Для полноценной работы санационного банка нужно внести ряд изменений в законодательство, но неоднократные попытки принять соответствующие законопроекты в Верховной Раде не имели успеха.