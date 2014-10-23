Фонд гарантирования хочет взыскать с проблемных банков 45,7 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем претензий к собственникам и руководству банков, которые фонд выводит с рынка, в 45,7 млрд грн.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

Он напомнил, что фонд направил в правоохранительные органы 228 заявлений в отношении собственников и руководителей выводимых с рынка банков и по 115 из них заведены уголовные дела.

«Сума претензий – 45,7 млрд грн», – сказал Оленчик и уточнил, что речь идет о финансовых претензиях фонда к руководству и акционерам банков, выводимых фондом с рынка, по всем 228 заявлениям.

По его словам, в том числе объем претензий по 115 уже заведенным уголовным делам составляет 28,3 млрд грн, в «рекордсменом» по количеству заявлений и уголовных дел является «Брокбизнесбанк».

«Основные претензии – к собственникам и руководителям, преимущественное большинство заявлений и уголовных дел», – добавил Оленчик и пояснил, что самыми распространенными преступлениями являются кража активов банка, дробление депозитов и фиктивное переоформление вкладов, а также злоупотребление служебным положением.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 26 банков. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования оценивает объём выплат в отношении вкладчиков этих банков в пределах гарантированной сумы возмещения в 18,8 млрд грн и уже выплатил по вкладам 10,3 млрд грн.