Нацбанк отменит ряд валютных ограничений для бизнеса, если МВФ даст добро

Национальный банк Украины обсуждает с Международным валютным фондом, ключевым кредитором страны, отмену ряда ограничений для бизнеса на валютном рынке, сообщила пресс-служба банка.

«Мы ведем постоянный диалог с банками и готовы к снятию отдельных ограничений на валютном рынке, которые препятствуют нормальной экономической деятельности. Также мы ожидаем стабилизацию экономической ситуации, а следовательно, и поэтапной их отмены», - цитирует пресс-служба главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Согласно сообщению, Нацбанк готов к снятию ряда ограничений для бизнеса по покупке валюты, введенных постановлением №591 20 сентября, в случае получения одобрения от МВФ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нацбанке сообщили, что готовы снять часть административных ограничений на валютном рынке в случае снижения спекулятивного спроса на валюту.