От продажи активов проблемных банков планируют выручить 10-15 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выручить около 10-15 млрд грн в результате реализации активов банков, которые фонд выводит с рынка.

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил замдиректора-распорядителя фонда Андрей Кияк.

«30 млрд – это активы банков, которые мы выводим с рынка на сегодняшний день. Еще некоторые банки мы ожидаем, не будем называть имен. Если брать цифры на 16 число, то это 30 млрд. Но я бы сразу использовал оценку «минус 50%», поэтому 10-15 млрд, теоретически, можно ожидать», - сказал он и отметил, что до конца года получение этих средств маловероятно, поскольку процесс продажи активов только начался.

Напомним, Фонд гарантирования оценивает объем претензий к собственникам и руководству банков, выводимых с рынка, в 45,7 млрд грн, и намерен возместить максимально возможную сумму убытков за счет собственников и руководства банков, виновных в их банкротстве.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 26 банков. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования оценивает объём выплат в отношении вкладчиков этих банков в пределах гарантированной сумы возмещения в 18,8 млрд грн и уже выплатил по вкладам 10,3 млрд грн.