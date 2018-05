Сорос призвал МВФ предоставить Украине не менее $20 млрд и увеличить размер выплат

Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что Международный валютный фонд должен предоставить Украине не менее $20 млрд. Об этом он написал в своей статье «Проснись, Европа», опубликованной на сайте The New York Review of Books, передает «Газета.Ru».

«После выборов в Украине МВФ будет нужно переоценить свой прогноз, исходя из консультаций с правительством Украины. Фонд должен предоставить Украине не менее $20 млрд и пообещать увеличить размер выплат, когда это будет необходимо. Партнеры Украины должны обеспечить дополнительное финансирование в зависимости от реализации программ МВФ», — отмечает Сорос.

Читайте такжеСтраны G20 и МВФ готовы профинансировать экономику УкраиныПо мнению миллиардера, МВФ необходимо взять на себя обязательства помощи Украине и с погашением ее долга в еврооблигациях, который составляет почти $18 млрд.

Напомним, с начала мая правительство Украины привлекло в рамках сотрудничества с МВФ порядка 4,5 млрд долл. кредитных средств по общей двухгодичной программе сотрудничества в объеме 17 млрд долл. Миссия МВФ прибудет в Украину в конце октября – начале ноября, она оценит ситуацию в стране и необходимость увеличения помощи.

