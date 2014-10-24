Великобритания должна внести дополнительные 2,1 млрд евро в бюджет ЕС

Европейский Союз требует от Великобритании выплатить дополнительно €2,1 млрд ($2,66 млрд) в бюджет ЕС в 2015 году.

Об этом сообщае ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Корректировка взноса отражает переоценку вклада стран-членов ЕС в бюджет сообщества на основании динамики их экономического роста после 1995 года, поясняет издание.

Обоснованием требования является то, что с тех пор экономика Великобритании росла более быстрыми темпами, чем хозяйство других стран ЕС.

Другой причиной является изменение методики подсчета национального дохода стран-членов ЕС, в результате которого стали учитываться нелегальные виды бизнеса, такие как проституция и торговля наркотиками.

Дополнительная выплата носит единовременный характер и не будет означать повышение взноса в последующие годы, поясняет газета. Деньги должны будут поступить в бюджет Евросоюза уже 1 декабря.

Одновременно другие страны ЕС, у которых показатели роста были ниже, должны будут в будущем году заплатить в бюджет ЕС меньше. Так, Германия получит "скидку" в размере €779 млн, взнос Франции будет уменьшен на €1 млрд, Польши - на €316 млн.

В прошлом году Великобритания выплатила в бюджет ЕС €10,9 млрд ($13,8 млрд).

Наряду с Великобританией, будет повышен взнос Нидерландов - на €642 млн.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе, в четверг вечером провел встречу с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Целью встречи было выработать единую позицию по вопросу взносов.

Как отмечает издание, дополнительная выплата в бюджет ЕС способна создать внутриполитические проблемы для британского премьера-консерватора Дэвида Кэмерона. В стране в последнее время растут евроскептические настроения, увеличивается популярность Партии независимости, выступающей за выход из ЕС.

Кэмерон обещает в случае своей победы на парламентских выборах в мае будущего года провести в 2017 референдум по вопросу о возможном выходе из ЕС. Он заявляет, что такой шаг не понадобится, так как ему удастся договорится с партнерами о реформе ЕС и возвращении национальным государствам ЕС части утраченного суверенитета.