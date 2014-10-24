Российский Сбербанк подал иск в суд ЕС об отмене санкций

Российский Сбербанк подал иск в суд Евросоюза (ЕС) об отмене санкций, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.

«ОАО «Сбербанк России» обратилось вчера, 23 октября, в суд Европейского Союза с исковым заявлением об отмене решения Совета Европейского Союза о применении к банку ограничительных мер (санкций), касающихся России», — говорится в пресс-релизе.

Читайте такжеУкраина пожаловалась на Россию в ВТО из-за запрета овощей и фруктовТак как дело будет рассматриваться судом ЕС, банк не будет комментировать подачу иска до момента окончательного решения вопроса. Отказ от комментария Сбербанк назвал «обычной практикой для такого рода вопросов».

Читайте также В России из-за непредсказуемости политики властей бум спроса на сейфыРанее сообщалось, что Аркадий Ротенберг и компания «Роснефть» через Европейский суд потребовали отменить санкции, введенные против них Европейским Союзом.