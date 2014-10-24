«УкрСиббанк» нарастил убыток почти в 50 раз

Входящий в группу крупнейших «УкрСиббанк» в январе-сентябре 2014 года получил 732,150 млн грн убытка или в 49,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала года активы банка сократились на 0,52% - до 23,986 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 6,27%, до 13,686 млрд грн, обязательства выросли на 2,82% - до 22,066 млрд грн, средства клиентов снизились на 1,14% - до 16,443 млрд грн, собственный капитал - на 27,56%, до 1,920 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,774 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «УкрСиббанк» в 2013 году снизил прибыль в 2,7 раза по сравнению с 2012 годом - до 24,503 млн грн.

«УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

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Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций) и ЕБРР (15% акций).