Российский рубль продолжает падать

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск пятницы вырос на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 41,79 рубля.

Курс евро к рублю увеличился на 11 копеек, до 52,91 рубля, сообщает ТАСС.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 9 копеек до 46,79 рубля.

Накануне Банк России сдвинул на 40 копеек вверх границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины до 37,7-46,7 рубля, следует из материалов регулятора.

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Индекс ММВБ (MICEX) на открытии торгов на Московской бирже в пятницу снизился на 0,4% до отметки 1367,4 пункта.