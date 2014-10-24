Российский рубль продолжает падать
10:25, 24 октября 2014Финансы
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Курс доллара утром в пятницу вырос до 41,79 руб., евро до 52,91 руб.
Курс евро к рублю увеличился на 11 копеек / ru.wikipedia.org
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск пятницы вырос на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 41,79 рубля.
Курс евро к рублю увеличился на 11 копеек, до 52,91 рубля, сообщает ТАСС.
При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 9 копеек до 46,79 рубля.
Накануне Банк России сдвинул на 40 копеек вверх границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины до 37,7-46,7 рубля, следует из материалов регулятора.
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Индекс ММВБ (MICEX) на открытии торгов на Московской бирже в пятницу снизился на 0,4% до отметки 1367,4 пункта.
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