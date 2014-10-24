В России уже заявляют о необходимости формирования "запасного" госбюджета

Глава Минфина Антон Силуанов предлагает разработать запасной вариант бюджета РФ на 2015-2017 годы на случай неблагоприятной ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

"Мы считаем, что мы сейчас должны подготовить наш бюджет к тому, чтобы иметь так называемый запасной вариант. В случае если внешние условия будут такие же непростые, как сегодня, то мы должны иметь запасной вариант, на случай от каких обязательств, от каких расходов мы могли бы отказаться", — заявил глава Минфина, выступая в Госдуме в пятницу, 24 октября.

Читайте такжеБюджет России становится военной тайной - почти четверть расходов будет закрыта"Бюджет постоянно не может иметь расходы, которые были составлены при другой экономической реальности. Мы должны всегда иметь вариант на случай, если такие времена продолжатся и дальше", — подчеркнул Силуанов.

При этом министр напомнил, что Минфин не планирует пополнять Резервный фонд в следующем году, эти средства планируется направить на частичное замещение заимствований. Если же неблагоприятная ситуация в экономике продолжится и в 2015-2017 годах, то на покрытие приоритетных расходов могут быть также направлены и средства резервного фонда правительства. "Сейчас сложно сказать, как будут развиваться события, но резервы мы должны иметь", — сказал министр.

Читайте такжеАгентство Moody's понизило кредитный рейтинг РоссииСилуанов обратился к депутатам с просьбой разрешить Минфину при необходимости использовать средства Резервного фонда в 2015 году. "Мы его для этого и создавали, и сейчас в Резервном фонде свыше 3 триллионов рублей. Мы просили бы разрешить правительству использовать до 500 миллиардов рублей, если продержится такая же ситуация, как сегодня", — отметил министр.

"Но Резервный фонд не бесконечен, и мы должны приводить расходы к новым возможностям бюджета, здесь и оптимизация госпрограмм… там большие есть резервы", — добавил Силуанов.