Евро в России достиг 53 рублей, установив новый рекорд

Курс евро вырос на торгах Московской биржи на 20 копеек - до отметки 53 рубля, установив новый максимум, сообщает Прайм.

По состоянию на 11.44 мск пятницы европейская валюта прибавляет 21 копейку и стоит 53,01 рубля, курс доллара растет на 24 копейки - до 41,95 рубля. Бивалютная корзина выросла на 24 копейки - до 46,94 рубля.

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По итогам торгов четверга курс доллара повысился на 26 копеек - до 41,68 рубля, евро - на 41 копейку - до 52,80 рубля.

"Сохранение негативных настроений на внешних площадках, а также риски понижения суверенного рейтинга РФ заставляют участников рынка поспешно избавляться от рублей", - отмечает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.