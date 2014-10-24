Гривня на межбанке установилась на уровне 13,12 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 24 октября, к середине торгов установились на уровне 12,95/13,12 грн/долл., и таким образом практически не изменились по сравнению с открытием торгов (12,95/13,11 грн/долл.)

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок не активен, и спрос на валюту традиционно превышает предложение.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе интервенции 22 октября продал для подкрепления касс банков 99,77 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл.

Сегодня, 24 октября, регулятор планирует провести аукцион для удовлетворения заявок клиентов банков на сумму до 200 млн долл.