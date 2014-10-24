Налоговая милиция меняет систему проведения проверок

За последнее полугодие следователями налоговой милиции расследовалось 7,2 тыс. криминальных производств В целом, можно сказать, что стало возбуждаться намного меньше уголовных дел и при этом увеличились показатели экономического возмещения.

Об этом заявил первый заместитель главы Государственной финансовой службы Украины (ГФС) Владимир Хоменко, подводя итоги работы налоговой милиции за последние 6 месяцев. Так, за последнее полугодие следователями налоговой милиции расследовалось 7,2 тыс. криминальных производств, что на 29% меньше, чем в 2013 году. При этом, с целью возмещения убытков бюджету был наложен арест на имущество на сумму 1,2 млрд. грн., что в три раза больше, чем в минувшем году. Кроме того, 342 млн. грн. уже возмещено бюджету. Среди новаций последних 6 месяцев можно отметить то, что после внесения изменений в ведомственную регламентацию порядка передачи материалов налоговых проверок в следственные подразделения, произошло реальное уменьшение количества криминальных производств, сообщает ТСН.

Теперь предприниматель имеет возможность письменно изложить свое несогласие с проверкой и выразить все свои замечания. До завершения рассмотрения всех этих замечаний, на основании результатов такой проверки следствие не начинается. Кроме того, постоянно и системно стали проводиться ревизии существующих криминальных производств, начатых на основании предположений о совершении преступлений. Если проверка не находит факт совершенного преступления, такие производства моментально закрываются. На сегодняшний день уже закрыто 1,5 тыс. соответствующих производств. "Нынешняя позиция налоговой милиции полностью соответствует ранее обозначенному курсу на декриминализацию правонарушений в хозяйственной сфере. Если предприниматель допустил нарушения, вместо того, чтобы садиться в тюрьму, он должен возместить ущерб. От предпринимателя есть польза государству и обществу, только когда он находится на свободе. Единственное исключение из этого правила, это организованная экономическая преступность", – заявил Хоменко.