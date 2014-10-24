Эксперты рассказали, что должно сделать правительство для детенизации экономики

Для сокращения объемов теневой экономики в Украине, которая по разным оценкам составляет порядка 20-50% ВВП страны, правительство должно провести эффективные реформы, в частности, налоговую, банковскую и реформу рынка труда.

Такие данные содержатся в презентации экспертов Международного центра перспективных исследований, представленной на конференции в пятницу.

«С проблемами наличия теневой экономики сталкиваются почти все страны мира. В одних ее объемы фиксируются на уровне, который не имеет значительного влияния на экономику, в других – является свидетельством существования воспроизведенной системы теневых экономически отношений. Ко второй категории, к сожалению, относится Украина, объемы теневой экономики которой по разным источникам фиксируются на уровне 20-50%», - говорится в исследовании.

По данным экспертов, в 2012 году часть теневого сектора экономики Украины составляла порядка 32% ВВП, в 2013 – 35% ВВП, а в первом квартале 2014 года – 40% ВВП.

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Согласно исследованию, тенизации национальной экономики способствовало неэффективное государственное регулирование, которое проявлялось во взаимном недоверии бизнеса и государства. Также негативно на экономику влияло неэффективное администрирование налогов, проблемы рынка труда, связанные с низкими экономическими стимулами к официальному трудоустройству, а также несовершенное денежно-кредитное регулирование и высокий уровень преступности в стране.

Эксперты считают, что побороть теневую экономику можно за счет качественной налоговой реформы, которая обеспечит всем субъектам хозяйствования одинаковые условия налогообложения, уменьшит налоговое давление и обеспечит эффективное налоговое администрирование. Для этого необходимо провести налоговую амнистию, увеличить роль электронных систем в администрировании налогов, сократить количество обязательных платежей, усилить ответственность за использование теневых налоговых схем при ведении бизнеса.

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Также эксперты считают, что необходимо реформировать банковскую систему, в первую очередь, сделав деятельность Национального банка прозрачной. Также необходимо отказаться от национализации банков и противостоять оттоку отечественного капитала в офшоры.

Что касается реформы рынка труда, эксперты предлагают реформировать пенсионную систему. В частности, для бизнеса необходимо усилить ответственность за неофициальное трудоустройство, а для работников – перераспределить нагрузку между работником и работодателем.

Справка УНИАН. Международный центр перспективных исследований - украинский независимый аналитический центр, который осуществляет формирование и анализ государственной политики.