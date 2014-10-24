Доллар из-за риска снижения рейтинга России впервые поднялся выше 42 рублей

Рубль в пятницу обновил минимумы, а ЦБР мог продать более $2 миллиардов для сглаживая последствий бегства из российских активов в связи с рисками возможного снижения кредитного рейтинга РФ до "мусорного" уровня агентством S&P, которое сообщит о своем решении сегодня ночью.

Как сообщает Reuters, американская валюта достигла абсолютного максимума 42,01 рубля, к 14.30 мск торговалась вблизи 42,00, дорожая на две трети процента.

Евро сейчас оценивается в 53,11, более чем на полпроцента выше предыдущего закрытия. Единая валюта сформировала свой экстремум на 53,13.

Попытки министра финансов РФ Антона Силуанова успокоить рынки (его заявление, что опасения по поводу пересмотра рейтинга преувеличены) не оказали влияния на котировки рубля.

"Мы полагаем, что сегодня S&P будет сложно обосновать очередное снижение рейтинга с учетом сильных макроэкономических показателей России, в числе которых низкий уровень долга. Однако если он будет снижен, то окажется в спекулятивной категории, что может значительно повлиять на котировки российских активов с учетом условий мандатов компаний, управляющих инвестициями", - говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB.

Неблагоприятным фактором по-прежнему выступает и локальный спрос на валюту при отсутствии доступа к зарубежным денежным ресурсам из-за санкций, хотя, по оценкам участников рынка, сегодня значительна и спекулятивная доля покупок валюты, тогда как продажи экспортной выручки перед ключевыми налогами пока малозаметны.

Читайте также"Роснефть" получит деньги от государства, но меньше $50 млрд"Сейчас очень велика спекулятивная составляющая, вряд ли корпораты и банки готовы покупать под себя валюту на таких уровнях (хотя кто знает, может такая стратегия окажется выигрышной). Более того, выше 42 рубля за доллар может быть фиксация спекулятивной прибыли", - сказал дилер крупного российского банка.

"Я думаю, что вне зависимости от решения S&P пройдет мощный валютный "селл-офф", исходя из банального правила "продавай факты", особенно если спекулянты сильно перегрузились валютой, и плюс, там еще налоги. Но вне зависимости от степени падения валюты, она все равно далее выкупится текущим физическим спросом", - считает он.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 14.30 мск находилась на уровне 47,00 рубля, против неё рубль теряет 31 копейку по сравнению с биржевым закрытием четверга. Ранее был достигнут абсолютный максимум корзины - 47,01.

Центробанк к настоящему времени мог шесть раз сдвинуть коридор до 38,00-47,00, если отталкиваться от динамики валютных котировок.

Регулятор продает валюту на верхней границе плавающего коридора корзины, сдвигая при этом коридор на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов.

Таким образом, с учетом интервенций, накопленных в четверг с момента последнего вчерашнего повышения коридора, регулятор мог продать не менее $2,1 миллиарда.

"Опасения ухудшения рейтинга S&P России до "мусорного" уровня от текущего значения "BBB-" ударили по рублю, российским облигациями и акциям. Мы же все-таки считаем, что текущий рейтинг будет сохранен, так как нет достаточных макроэкономических факторов для снижения до "мусорного" уровня, даже в связи с текущими низкими ценами на нефть", - считает Дмитрий Полевой из банка "ИНГ Евразия", отметивший, впрочем, что риски снижения рейтинга РФ генерируются украинским кризисом, западными санкциями и неэффективным госуправлением.

Основным поставщиком валютного спроса, помимо текущих спекуляций вокруг рейтинга, выступают корпорации и банки, которым в четвертом квартале необходимо заплатить номинально $55 миллиардов внешних займов и процентов, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.

Сдерживающим ослабление рубля фактором, помимо интервенций ЦБ, могут далее выступать продажи валютной выручки к пику налогового периода - к 27 октября экспортерам под уплату НДПИ придется собрать, по разным оценкам, 220-280 миллиардов рублей, а на следующий день налог на прибыль может потребовать до 300 миллиардов рублей.