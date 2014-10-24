«Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре получил 1,37 млрд гривень убытка

«Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре 2014 года получил 1,369 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 737,712 млн грн, сообщил банк в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, в первом полугодии банк получил 1,003 млрд грн убытка, таким образом, на третий квартал этого года приходится 366 млн грн убытка.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 2,80% - до 44,676 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5,18%, до 28,448 млрд грн, обязательства - на 7,10%, до 38,796 млрд грн, средства клиентов - на 0,12%, до 26,452 млрд грн, собственный капитал снизился на 18,76% - до 5,879 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,003 млрд грн.

Читайте также«УкрСиббанк» нарастил убыток почти в 50 раз

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль согласно отчетности по национальным стандартам в 21,6 раза - до 730,045 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

Читайте также «Родовид Банк» увеличил убыток в 63 раза

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).