Шлапак: миссия МВФ приедет в первые дни работы нового правительства

Министерство финансов Украины не исключает пересмотра программы сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом и увеличения объема финансирования экономики со стороны МВФ, заявил перед заседанием правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Ситуация меняется довольно стремительно. Как только приедет миссия Фонда, а она приедет в первые дни работы нового правительства, мы пересмотрим макропрогнозы до конца года, на следующий год, сделаем расчеты валютных балансов – до конца года и на следующий год. В случае необходимости увеличения финансовой поддержки, в первую очередь ее валютной составляющей, она будет оказана нашими партнерами», - сказал Шлапак.

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Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева также не исключила увеличения финансирования экономики Украины со стороны МВФ. Однако директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отмечала, что Украина вероятнее всего будет нуждаться в дополнительном финансировании, однако средства должны поступать в страну не по линии МВФ, а от всех партнеров Украины. По прогнозам Фонда, в случае продолжения боевых действий на востоке Украины потребность страны во внешнем финансировании составит порядка 19 млрд долл. до конца 2015 года.

Украина и МВФ согласовали и утвердили двухлетнюю программу сотрудничества stand-by объемом 17 млрд долл. В рамках выполнения программы Украина уже получила два кредитных транша объемом 4,5 млрд долл.