Совет ЕС окончательно продлил торговые преференции Украине
Сегодня Совет ЕС принял постановление, которым продлевает до конца 2015 года односторонние торговые преференции для Украины.
Совет ЕС своим решением продлил Украине автономные торговые преференции.
Решение было принято письменной процедурой сегодня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
«Сегодня Совет принял постановление, продлевающее до конца 2015 года односторонние торговые преференции, которые применяются с апреля 2014 года, в пользу Украины”, - говорится в документе.
Это постановление предоставляет украинским экспортерам возможность продолжить преференциальный доступ на рынки ЕС, не ожидая вступления в силу положений о торговле в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Торговые преференции должны были завершиться 1 ноября 2014 года, но в настоящее время продлены до 31 декабря 2015 года. Комиссия предложила продлить меры 22 сентября.
Торговые преференции являются частью пакета предложений, направленных на обеспечение экономической и финансовой поддержки Украины. Они включают временное сокращение или ликвидацию таможенных сборов в соответствии с графиком уступок, заложенных в Соглашении об ассоциации. Политическая часть Соглашения об ассоциации была подписана в марте 2014, вторая часть соглашения (экономическая) в июне 2014 года, однако в сроки временного применения были внесены поправки.
Читайте такжеЕвропарламент поддержал продление торговых преференций для УкраиныВ то время как многие главы Соглашения будут временно применяться с 1 ноября 2014 года, дата начала выполнения положений о свободной торговле в настоящее время установлена на 1 января 2016 года.
По данным Комиссии, украинские экспортеры сохранят почти 500 млн. евро в год таможенных сборов, как только Соглашение об ассоциации вступит в силу. На долю ЕС приходится около трети внешней торговли Украины. В 2012 году стоимость украинского импорта из ЕС составляла 23,8 млрд евро, в то время как ее экспорт составляет 14,6 млрд евро.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2014 года Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.
О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.
19 сентября Еврокомиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента предложения об отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Этим предложением ЕП и ЕС должны утвердить решение, которым преференции будут продлены до 31 декабря 2015 года.