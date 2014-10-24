Совет ЕС окончательно продлил торговые преференции Украине

Совет ЕС своим решением продлил Украине автономные торговые преференции.

Решение было принято письменной процедурой сегодня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Сегодня Совет принял постановление, продлевающее до конца 2015 года односторонние торговые преференции, которые применяются с апреля 2014 года, в пользу Украины”, - говорится в документе.

Это постановление предоставляет украинским экспортерам возможность продолжить преференциальный доступ на рынки ЕС, не ожидая вступления в силу положений о торговле в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Торговые преференции должны были завершиться 1 ноября 2014 года, но в настоящее время продлены до 31 декабря 2015 года. Комиссия предложила продлить меры 22 сентября.

Торговые преференции являются частью пакета предложений, направленных на обеспечение экономической и финансовой поддержки Украины. Они включают временное сокращение или ликвидацию таможенных сборов в соответствии с графиком уступок, заложенных в Соглашении об ассоциации. Политическая часть Соглашения об ассоциации была подписана в марте 2014, вторая часть соглашения (экономическая) в июне 2014 года, однако в сроки временного применения были внесены поправки.

Читайте такжеЕвропарламент поддержал продление торговых преференций для УкраиныВ то время как многие главы Соглашения будут временно применяться с 1 ноября 2014 года, дата начала выполнения положений о свободной торговле в настоящее время установлена на 1 января 2016 года.

По данным Комиссии, украинские экспортеры сохранят почти 500 млн. евро в год таможенных сборов, как только Соглашение об ассоциации вступит в силу. На долю ЕС приходится около трети внешней торговли Украины. В 2012 году стоимость украинского импорта из ЕС составляла 23,8 млрд евро, в то время как ее экспорт составляет 14,6 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2014 года Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

19 сентября Еврокомиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента предложения об отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Этим предложением ЕП и ЕС должны утвердить решение, которым преференции будут продлены до 31 декабря 2015 года.