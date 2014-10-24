Минюст заявил, что каждый руководитель госучреждения свободен в выборе банка для обслуживания

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно законности проведенной в Пенитенциарной службе кампании по переводу сотрудников на получение заработной платы в Сбербанке.

Петренко отметил, "что все государственные органы, соответственно, и те учреждения, которые работают в системе госорганов, могут обслуживаться в разных банках". Глава Минюста подчеркнул, что "каждый руководитель государственного учреждения свободен в своем выборе той банковской организации, где он будет обслуживаться, основное - это самые лучшие условия и чтобы были гарантии безопасности тех средств госбюджета, которые выделяются этому госучреждению".

"Я не владею информацией, что есть какой-то массоввый перевод зарплатных проектов на обслуживание в государственном банке".