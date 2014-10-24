Убыток украинских банков за январь-сентябрь составил 10,6 млрд гривень
18:21, 24 октября 2014Финансы
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Банковская система Украины по итогам января-сентября 2014 года получила 10,634 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,732 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Убыток украинских банков в этом году составил 10,6 млрд гривень / Фото УНИАН
Напомним, по итогам января-августа банковская система получила 5,334 млрд грн убытка, таким образом, в сентябре банки получили 5,300 млрд грн убытка.
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По информации НБУ, доходы банков в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 30,6% и составили 157,878 млрд грн, расходы - на 41,4% и составили 168,512 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.
Ранее УНИАН писал, что в Украине могут упростить слияние и поглощение банков.
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