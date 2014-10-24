Дефицит платежного баланса Украины за 9 месяцев достиг почти $5 млрд

По оперативным данным НБУ, в сентябре 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 358 млн долл.

В сентябре дефицит текущего счета расширился до 612 млн долл. по сравнению с 91 млн долл. в августе. Замедление темпов падения внутреннего спроса и укрепление реального эффективного обменного курса обусловили рост импорта товаров на 13% по сравнению с августом. В то же время, рост экспорта ограничивался военным конфликтом на востоке страны и торговыми ограничениями с Россией.

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Сальдо капитального и финансового счета в сентябре было положительным на уровне 254 млн долл. благодаря привлечениям госсектора. Кроме того, четвертый месяц подряд наблюдается чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину на уровне 235 млн долл., 61,9% которых направлен в реальный сектор.

Прирост наличной валюты вне банков остался на уровне предыдущих месяцев и составил 225 млн долл. Положительное сальдо по кредитам и облигациям на уровне 260 млн долл. сформировалось благодаря привлечениям госсектора на 792 млн долл., в том числе от Всемирного банка, Канады и Японии.

Частный сектор преимущественно погашал свою внешнюю задолженность, чистые выплаты банковского сектора составили 244 млн долл., реального сектора - 254 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-августе 2014 года сведен с дефицитом 4,587 млрд долл. против профицита в 1,651 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

Ранее УНИАН сообщал, что дефицит платежного баланса Украины за восемь месяцев составил $4,6 млрд.