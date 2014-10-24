Из-за обвала рубля российские товары могут заполонить украинский рынок

Украина может ощутить негативное влияние и волну финансовой дестабилизации, обусловленной очередным обвалом национальной денежной единицы России – рубля, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня в России случился обвал национальной денежной единицы. Как правило, такие события имеют влияние на Украину. Мы всегда ощущаем волну финансовой дестабилизации, – сказал Яценюк. - Из-за падения курса сейчас россияне будут стараться свои товары продавать в Украину, потому что есть конкурентное преимущество. Суть в том, что они могут снизить цены на свои товары в долларах, чтобы заполонить украинский рынок».

В этой связи Яценюк поручил Минэкономразвития, Фискальной службе и другим ведомствам срочно провести совещания с тем, чтобы проработать механизм противодействия негативному влиянию обвала рубля на Украину.

Читайте такжеБюджет России становится военной тайной - почти четверть расходов будет закрыта«В течение дня Министерство экономического развития и торговли, Госфискальная служба, МинАПК – провести срочные собрания относительно того, чтобы не дать возможность России дестабилизировать ситуацию в Украине из-за наплыва российских товаров на территорию Украины. Минфину и НБУ провести совещание относительно влияния российского финкризиса на Украину. Мы помним 1998 год и другие кризисы – надо быть готовым к тому, что кроме военной агрессии, может быть и финансовая агрессия, которая может оказать плохое влияние на украинскую экономику», - сказал Яценюк.

Сегодня, 26 октября, российский рубль установил очередной максимум, преодолев отметку 42 рубля за доллар.