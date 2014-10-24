НБУ сегодня продал банкам $200 млн по курсу 12,95 грн

Национальный банк Украины в ходе валютной интервенции 24 октября продал банкам 199,970 млн долл. по курсу 12,95 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, участие в интервенции приняли 72 банка, и регулятор удовлетворил заявленный спрос банков на валюту под потребности их клиентов на 46%.

НБУ напоминает, что на встрече с руководством Нацбанка руководители крупнейших банков отметили существенное снижение отложенного спроса юридических лиц на иностранную валюту в результате регулярного проведения целевых интервенций.

В то же время, регулятор подчеркивает, что осуществляет контроль за целевым использованием средств, приобретенных банками по результатам интервенции.

Читайте такжеУбыток украинских банков за январь-сентябрь составил 10,6 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, Нацбанк объявил о проведении 9 и 10 октября интервенций по продаже валюты, в том числе 9 октября для поддержки касс банков до 100 млн долл. и 10 октября для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.

В ходе валютной интервенции 9 октября регулятор продал банкам 99 млн долл. по фиксированному курсу 12,93 грн/долл., удовлетворив 80% спроса банков. Всего в операции приняли участие 54 банка.

Напомним, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.