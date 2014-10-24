S&P передумало снижать рейтинг России до "мусорного" уровня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный валютный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" и сохранило негативный прогноз, сообщает Reuters.

В ходе планового пересмотра агентство, еще в апреле первым понизившее рейтинг России в связи с украинскими событиями и бегством капитала, отметило сильный платежный баланс и низкий госдолг, предположив, что такая ситуация сохранится до 2017 года.

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