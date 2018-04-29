Баланс недели: в ожидании газа, тепла и угля

На минувшей неделе на газовом фронте - без перемен. Украина при поддержке ЕС продолжает взывать к разуму российскую сторону, добиваясь подписания хотя бы временного контракта на поставки «голубого топлива». Пока - безрезультатно. Хотя первые подвижки в этом вопросе все-таки сделаны. Так, 21 октября в Брюсселе в рамках трехсторонних газовых переговоров Украина согласилась оплатить существующий долг перед «Газпромом» в 3,1 млрд долл. за предыдущие поставки газа на основе цены 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, которая действовала на протяжении первого квартала 2014 года. Согласно графику оплаты, первый транш в размере 1,45 млрд долл. Украина направит до конца октября, а второй транш в размере 1,65 млрд долл. – до конца года.

Кроме того, стороны пришли к общей позиции в установлении временной цены на российский газ для «Нафтогаза» в зимний период - она может составить 385 долларов за тыс. кубометров при отказе на это время от принципа «бери или плати».

Вместе с тем, какой объем газа Украина, которой для нормальной перезимовки не хватает 5 млрд кубометров топлива, сможет закупить у «Газпрома» в Министерстве энергетики и угольной промышленности не сообщают.

Оформить газовые договоренности Украина и Россия смогут уже 29 октября в ходе очередного раунда консультаций, который традиционно пройдет в Брюсселе. Однако камнем преткновения до сих пор остается форма закрепления договоренности. Украина настаивает на том, чтобы все было оформлено отдельным документом, где будет указана промежуточная цена на российский газ для Украины – 385 долл. за кубометр. России такой вариант не по вкусу, потому что тогда возможности «газового» шантажа Украины сужаются. Кремль хочет, чтобы цена на «голубое топливо» для «Нафтогаза» устанавливалась российским правительством, а поставки топлива были возобновлены только после погашения долга перед «Газпромом». Для обеих сторон эти позиции имеют принципиально важное значение - если Киев пойдет на уловки Москвы, то вероятность его победы в Стокгольмском арбитраже, который рассматривает украинско-российский газовый спор, приблизится к нулю. Из этих же соображений Россия тоже хочет идти на уступки.

«Однако мы предложили совместно с "Газпромом" обратиться в арбитражный суд, где изложить свою позицию, что мы готовы подписать промежуточное соглашение, но чтобы это соглашение не учитывалось при принятии арбитражем окончательного решения», - заявил после консультаций в Брюсселе министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

В то же время, «Нафтогаз», обученный горьким опытом сотрудничества с российскими «коллегами», продолжает искать возможности увеличения реверсных поставок газа из Евросоюза. В частности, госхолдинг заинтересован в расширении польского маршрута реверса газа.

«Сейчас работают специальные международные инициативные группы. Ведутся предпроектные исследования. Я думаю - это очень реально (строительство нового газопровода – УНИАН), потому что Польша, кроме всего прочего, хочет использовать украинские подземные хранилища. Этот трубопровод будет работать в двух направлениях», - сказал УНИАН заместитель главы правления «Нафтогаза» Александр Тодийчук.

Настаивает ключевой энергетический холдинг страны и на расширении газотранспортных мощностей на границе Украины и Словакии. «Нафтогаз» уже предложил словацкому оператору газотранспортной системы Eustream техническое решение, которое позволит значительно расширить мощность газотранспортного маршрута, суточные поставки по которому 20 октября достигли рекордных 28,3 млн кубометров.

Отопление - «на вес золота»

Наметившиеся договоренности по газу дают надежду на то, что эту зиму Украине удастся прожить без проблем. За несколько дней до выборов президент Петр Порошенко дал поручение начать отопительный сезон по всей Украине. Для выполнения этой задачи Кабмин перечислил областным государственным администрациям 7 млрд грн на погашение разницы в коммунальных тарифах и выплаты задолженности за потребленное топливо.

И уже к 24 октября, по данным Минрегиона, к системе централизованного отопления были подключены более 63,1 тыс. жилых домов, что составляет 53,4% от общего количества, в Киеве тепло подано в 4 тыс. домов, что составляет 36,7% от общего числа.

Но в нынешних условиях начало отопительного сезона не гарантирует прихода тепла в квартиры. Согласно прогнозу главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, потребление газа в этом отопительном сезоне сократится на 24% - до 26,7 млрд кубометров, поэтому температура в жилых помещениях может быть ниже обычного. Тем не менее, премьер-министр Арсений Яценюк заверил, что заморозить Украину Кремлю не удастся - страна выстоит зимний период.

«У нас полностью хватает ресурсов, чтобы включить батареи… Путин хочет заморозить нас. Путин заморозит таким образом Донецк и Луганск, потому что у нас технически не будет возможности даже поставлять туда газ. И он за этот шантаж, который есть в стенах Кремля, и желание вернуть Украину в свою сферу влияния будет делать все для того, чтобы оторвать нас от Европы. Не получится. Выстоим, пройдем зиму», - сказал премьер.

Пообещал не экономить газ на населении и вице-премьер Владимир Гройсман. По его словам, жертвами газового дефицита, в крайнем случае, могут стать только промышленники.

«Рассматривается вариант ограничения потребления газа, если в этом будет необходимость. Это точно не будет население и социальная сфера. Будем ограничивать промышленность», – сказал Гройсман в интервью УНИАН.

Хочется верить, что эти обещания останутся действительными после выборов.

Африканская посылка

Одним из важных событий минувшей недели является прибытие в страну первой партии угля из Южно-Африканской Республики. Украина, до этого года не знавшая, что такое импорт угля, впервые за годы Независимости вынуждена закупать этот вид топлива за рубежом. Из-за военной агрессии России на Донбассе в стране возник острый дефицит угля марок «А» и «Т». Именно на нем работает половина отечественных теплоэлектростанций. В таких условиях государство, в отличие от частных компаний, отказалось закупать уголь у России, и планирует до весны завезти его 1 млн тонн из ЮАР для государственной энергокомпании «Центрэнерго». По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, цена южноафриканского угля с доставкой в украинские порты составляет 86 долл. за тонну, и формируется она на торговых биржах, что является наиболее прозрачным путем ее определения.

Первое судно с этим энергоресурсом в объеме 84 тыс. тонн прибыло в Ильичевский морской торговый порт в четверг, 23 октября, утром, после чего сразу же началась его разгрузка. По словам директора Ильичевского порта Юрия Крука, интенсивность погрузочно-разгрузочных работ составит 15-16 тыс. тонн в сутки. Таким образом, судно будет разгружено за 5-6 дней. Затем уголь будет перевезен на Трипольскую и Змиевскую теплоэлектростанции компании «Центрэнерго».

В ближайшее время страна планирует принять еще два судна с общим объемом угля около 166 тыс. тонн. Как ожидается, второй корабль прибудет в Украину к концу октября, третий – до 9 ноября.

Доставка дефицитного угля на украинские теплоэлектростанции позволит пополнить его иссякшие запасы. Ведь именно на ТЭС ложится задача не допустить «веерных» отключений электроэнергии в осенне-зимний период, потому что они покрывают львиную долю пикового потребления в утренние и вечерние часы.

«Сегодня наша генерация справляется с любыми нагрузками, поскольку так рассчитаны мощности энергосистемы. На сегодня при имеющихся на электростанциях объемах угля при любых температурах генерация может покрыть объем потребления», – сказал Продан.

При этом министр выразил уверенность в том, что украинские ТЭС в зимний период будут обеспечены топливом, чтобы производить необходимые объемы электроэнергии даже в пиковые часы нагрузок.

Кредитам рады

Мало того, что угля и газа в Украине нет, так еще проблема с деньгами. Вернее, с валютой. Украина уже обратилась в Евросоюз, Международный валютный фонд и Всемирный банк с просьбой оказать финансовую помощь для оплаты российского газа.

«Было обращение ко всем нашим партнерам с просьбой помочь оплатить объемы российского газа. Обращения были во время переговоров в США с МВФ, Всемирным банком, во время переговоров с Европейской комиссией… 2млрд долл. – это ориентировочная сумма, которую мы запросили», - сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

Возможность предоставления займа на эти цели для Украины Евросоюз, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, рассмотрит уже на следующей неделе.

Кроме того, украинское правительство не исключает возможности увеличения объема финансирования экономики Украины со стороны МВФ.

«Ситуация меняется довольно стремительно. Как только приедет миссия Фонда, а она приедет в первые дни работы нового правительства, мы пересмотрим макропрогнозы до конца года, на следующий год сделаем расчеты валютных балансов – до конца года и на следующий год. В случае необходимости увеличения финансовой поддержки, в первую очередь ее валютной составляющей, она будет оказана нашими партнерами», - уверил Шлапак.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не исключила увеличения финансирования экономики Украины со стороны МВФ. Однако директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард отмечала, что Украина, вероятнее всего, будет нуждаться в дополнительном финансировании, но средства должны поступать в страну не по линии МВФ, а от всех партнеров Украины.

Атака на "Укрзализныцю"

Вот уже вторую неделю подряд не утихает скандал вокруг одного из стратегически важных предприятий Украины – «Укрзализныци». Так, СБУ уже провела обыски в административных зданиях «Укрзализныци» и квартирах ее руководителей, изъяв более 7 млн грн и 1 млн долларов наличными.

На минувшей неделе начальник правового департамента «Укрзализныци» заявил: в ходе обыска никаких денег в кабинетах руководства ведомства обнаружено не было, а найденные у и. о. главы предприятия Максима Бланка средства могут быть честно заработанными и задекларированными, поскольку он является выходцем из бизнеса. Он также сообщил, что непосредственно сама «Укрзализныця» выступила инициатором уголовных производств, в рамках которых СБУ проводила обыски. В свою очередь, обвиняемый в коррупции Бланк лично подтвердил легальность найденных в его квартире средств.

«Да, у меня в квартире были деньги, которые я по первой же просьбе предъявил сотрудникам СБУ… Да, я совсем небедный человек, за 13 лет в статусе инвестиционного банкира объем проведенных мною сделок исчисляется миллиардами долларов. И если бы я был неудачливым бизнесменом, какой был бы смысл доверять мне финансы крупнейшей госмонополии?», - отметил Бланк. Он также напомнил, что именно с подачи «Укрзализныци» силами СБУ была проведена операция по задержанию с поличным начальника центрального железнодорожного вокзала в Киеве, где комиссия ведомства выявила многочисленные факты коррупции.

Обыск также коснулся и структурного подразделения "Укрзализныци" - "Укрзализнычпостач", ответственного за материально-техническое обеспечение железных дорог. Глава компании Александр Лозинский провел в Киеве пресс-конференцию, в ходе которой опроверг информацию о своем побеге за границу из-за обыска и выразил мнение, что весь этот ажиотаж вокруг предприятия мог быть инициирован предыдущей властью, или Россией. Он также подчеркнул, что все тендеры на предприятии проходят прозрачно, и пригласил журналистов на любой из них.

В тот же день временно отстраненный по поручению премьер-министра Арсения Яценюка от выполнения своих обязанностей гендиректор "Укрзализныци" Борис Остапюк через свою пресс-службу сообщил, что находится на территории Украины и готов содействовать проведению расследования.

Стоит отметить, что с начала прихода новой команды в «Укрзализныцю» - в апреле, ее руководство отмечало активизацию «черного пиара» против ведомства: массированная атака со стороны правоохранительных органов, шквал заказных материалов в Интернете, акции протеста. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников.

«Борьба с коррупцией в наших рядах очень больно бьет по чужому карману. Конечно, многие хотят на нашем месте видеть тех людей, с которыми проще договариваться. Но это время прошло», - заявил в блиц-интервью УНИАН Бланк.

Александр Гречко (УНИАН)